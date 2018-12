Dorpsvernieuwing en veiligheid bovenaan beleidsprogramma Alfons Schryvers

27 december 2018

15u34 0

In Kapellen heeft de nieuwe Open Vld en N-VA meerderheid haar beleidsprogramma voorgesteld. “We starten met een gerodeerde ploeg en dat is een groot voordeel” zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). Bovenaan het beleidsprogramma staat dorpsvernieuwing en veiligheid.

De nieuwe bestuursmeerderheid beschikt over een comfortabele meerderheid van 23 zetels op een totaal van 29 zitjes. Het beleidsprogramma is neergeschreven in een document van 67 bladzijden. De volgende jaren zal vooral geïnvesteerd worden in de dorpsvernieuwing met een nieuw administratief centrum, betaalbare woningen, een ondergrondse parking met 170 plaatsen, een modern dienstencentrum en 64 assistentiewoningen. “Deze bouwprojecten moeten meer zijn dan bakstenen en zal het personeel beter laten samenwerken. We kunnen het verkeersprobleem met de hoonde, in het centrum, eindelijk aanpakken. De Lijn is akkoord om de bushalte te verplaatsen en dat geeft ons de mogelijkheid om het pleintje, en de Vredestraat, aan te pakken. Om der mobiliteit aan te pakken blijven we aandringen op een snelle realisatie van de verbindingsweg NX” zegt Dirk Van Mechelen. De steeds weerkerende wateroverlast in de Grensstraat, in Putte-Kapellen, zal aangepakt worden. In samenwerking met Stabroek en het Nederlandse Woensdrecht komt er een bypass riolering die zal aansluiten op het grachtenstelsel aan het kasteel Ravenhof.

Veiligheid

Momenteel beschikt Kapellen over drie politievoertuigen die uitgerust zijn met nummerplaatherkenning. Dit veiligheidsschild zal verder uitgebouwd worden met vaste camera’s op de belangrijkste invalswegen. Via een meldkamer worden alle verdachte voertuigen onmiddellijk doorgegeven zodat snel kan ingegrepen worden. “We willen ook een nultolerantie betreffende drugs en overlast” vult schepen Valerie Van Peel (N-VA) aan. “Daarnaast willen we meer inzetten op een sociaal beleid. We hervormen onze verschillende sociale premies tot een toegankelijke zorgpremie voor dezelfde doelgroepen. We erkennen de European Disability Card waardoor personen met een beperking zonder discussie korting kunnen krijgen voor lokale diensten en evenementen. Omdat voor ons niet afkomst, maar wel toekomst telt, gaan we inzetten om tot een vroegtijdige detectie van kinder(kans)armoede te komen. Hiervoor verbeteren we de samenwerking met de jeugdbrigade van de Politiezone Noord en de Jeugdzorg”.