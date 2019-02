Dorpsstraat groeit stilaan uit tot appartementenboulevard Alfons Schryvers

22 februari 2019

Projectontwikkelaar Steen Vastgoed start in de Dorpsstraat, in het centrum van Kapellen, met de bouw van 12 appartementen. Momenteel wordt verderop ook gewerkt aan het optrekken van 13 appartementen. Daarnaast is een project van 9 appartementen bijna afgerond en wordt later dit jaar gestart met de bouw van 12 appartementen tegenover het gemeentepark. “Alle projecten passen perfect in een vernieuwing van de Dorpsstraat” zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld)

Volgend jaar zal de Dorpsstraat er totaal anders uitzien. Alle geplande, en bijna afgewerkte, bouwprojecten zijn samen goed voor 46 nieuwe appartementen. Momenteel zijn twee woningen in de Dorpsstraat en de Christiaan Pallemansstraat afgebroken. Het gaat om de huizen van voormalig tandarts Bob Adriaenssens. Die maken plaats voor het project KPLN bestaande uit 13 appartementen en twee winkels. De appartementen hebben een oppervlakte van 80 tot 120 vierkante meter. Begin volgend jaar kunnen de eerste bewoners er terecht. Tegenover de vroegere winkel van Marie-leen wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van 9 appartementen met een oppervlakte van 60 tot 120 vierkante meter. Na jaren procederen over de vergunning zal Steen Vastgoed dit jaar ook starten met de bouw van 12 appartementen tegenover de ingang van het gemeentepark. Het project is al enkele jaren oud maar telkens werd bezwaar aangetekend tegen de afgeleverde vergunning. Nu is de procedureslag uitgeput.

SandyDress

Binnenkort start Steen Vastgoed met de afbraakwerken van de vroegere bekende kledingwinkel SandyDress aan de Dorpsstraat. In de plaats komt een modern en energiezuinig gebouw met 13 appartementen en 2 commerciële ruimtes: een kledingwinkel en een architectenbureau. De appartementen zullen opnieuw het uitzicht van de Dorpsstraat veranderen. Kopers zullen geen last ondervinden van het geluid van de Dorpsstraat en zullen in al de rust kunnen genieten van het terras aan de achterzijde. Wie wel graag het levendige Kapelse centrum aanschouwd kan vertoeven op het terras aan de voorzijde. Parkeren voor de appartementen gebeurt ondergronds. De oplevering is voorzien voor december 2021. Burgemeester Dirk Van Mechelen staat achter de verschillende bouwprojecten. “Ik zou niet willen spreken van een overaanbod. Veel oudere bewoners willen immers hun grote woning, in de groene rand van Kapellen, inruilen voor een modern appartement in het centrum van de gemeente. Dat geeft hen meer comfort en lost onderhoud- en mobiliteitsproblemen op. Bovendien krijgen alle nieuwe appartementsgebouwen een moderne façade en zullen ze het centrum van Kapellen nieuw leven inblazen. Tegelijkertijd wordt opnieuw een stukje leegstand in het centrum van Kapellen weggewerkt en zorgt nieuwbouw voor een gezellige, en vernieuwde inkom, op de belangrijkste verkeersas van onze gemeente”.