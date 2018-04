Dorpsdagcomité bereidt geweldig feest voor 06 april 2018

In Kapellen is het Dorpsdagcomité druk bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse Dorpsdag op zondag 27 mei. Het comité zorgt voor de organisatie en bestaat uit gemeentepersoneel aangevuld met heel wat vrijwilligers. Tijdens de Dorpsdag tonen verenigingen, handelaars en organisaties aan de bezoekers wat ze in de aanbieding hebben. Inschrijven voor een stand op de Dorpsdag kan tot 16 april via het inschrijvingsformulier op het e-loket van de gemeente Kapellen. Het comité streeft naar een gezellige dag vol fijne verrassingen voor jong en oud. Zoals elk jaar staat er op het Dorpsplein een podium waar enkele bekende en minder bekende namen de sfeer mee aanzwengelen.





