Donderdagstoempers nemen het op tegen gemeentebestuur 27 april 2018

In café het Starrenhof speelden biljarters van de Donderdagstoempers tegen leden van het Kapelse gemeentebestuur. De Donderdagstoempers bestaan al dertig jaar en spelen in een vriendencompetitie. "Vijf jaar geleden speelden we voor de eerste maal tegen het gemeentebestuur. Toen werd afgesproken om er een vijfjaarlijkse traditie van te maken. Vorig jaar, ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, wilden we het nog eens overdoen, maar het heeft uiteindelijk nog een half jaartje geduurd voor iedereen een vrij plaatsje had in zijn agenda", zegt voorzitter John Van Eeckhoven. De ploeg van het Kapelse gemeentebestuur bestond uit burgemeester Dirk Van Mechelen, ere-burgemeester Jacky Buchmann, schepen Luc Janssens, gemeenteraadslid Marc De Smet en OCMW-raadslid Jef Denisse. Er werd drieband gespeeld naar maximum 10 punten, in maximaal 35 beurten. Na afloop overhandigde Schepen Luc Janssens de Donderdagstoempers een herinneringsplaquette.











