Dispuut over naam kan einde betekenen voor hobbybrouwerij 12 mei 2018

De Kapelse hobbybrouwerij De legende wordt voor de rechter gedaagd door de Waalse brouwerij Des Légendes. Reden is de mogelijke naamsverwarring volgens de Waalse brouwerij. Als de hobbybrouwerij deze zaak verliest, zou dat ook meteen het einde van de Kapelse brouwerij betekenen. De hobbyisten begonnen twee jaar met het brouwen van hun bier. Op elk flesje staat een legende die eigen is aan de streek waar het bier verkocht wordt. In mei vorig jaar kreeg de hobbybrouwerij het bezoek van een deurwaarder die hen een dwangsom van 500 euro per verkocht flesje oplegde. Onder die druk is de brouwerij niet gezwicht en in september kregen ze de mededeling dat de rechtbank zal beslissen over het lot. Tot die uitspraak wil niemand nog reageren op de zaak. (ADA)