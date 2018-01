Dirk Van Mechelen gehuldigd voor dertig jaar parlementslid 02u39 0

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kapelse Open Vld werd hulde gebracht aan burgemeester Dirk Van Mechelen (60) die al dertig jaar ononderbroken zetelt als parlementslid. Tijdens haar toespraak voor de lokale afdeling noemde nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten Dirk als haar politieke vader en de Kapelse afdeling een van de grootste van Vlaanderen en een modelafdeling. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben de Kapelse liberalen afgesproken om zich te blijven inzetten om Kapellen te behouden als een van de fiscaalvriendelijkste gemeenten van Vlaanderen.





Dirk Van Mechelen werd in 1987 voor de eerste maal verkozen als volksvertegenwoordiger in de Kamer voor het arrondissement Antwerpen en debuteerde hij in het Kapelse college als schepen. Na de verkiezingen van juni 1999 werd de toen 41-jarige Van Mechelen benoemd tot Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media. (FSE)