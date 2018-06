Dimitri (40) is nieuwe uitbater brasserie Biblo 23 juni 2018

02u53 0 Kapellen Begin dit jaar moest brasserie Biblo, onder de Kapelse bib, de boeken neerleggen. Na enkele maanden leegstand is er nu met Dimitri Van Roy (40) een nieuwe, ervaren uitbater voor de eetgelegenheid op het Dorpsplein.

Het interieur kreeg een flinke opknapbeurt. "Met onze open keuken kan iedereen ons aan het werk zien" zegt Dimitri Van Roy. "Alles is herschilderd en nieuw vast tapijt zorgt voor een gezellige sfeer. De verlichting is vernieuwd en met een herindeling van tafels en stoelen creëren we een gevoel van ruimte."





Met 22 jaar ervaring in de horeca weet Dimitri precies wat zijn klanten willen.





"Wij hebben geen sluitingsdagen. Onze keuken is dagelijks open van 11.30 tot 21 uur en we serveren een pure keuken. Vanaf 's morgens kunnen klanten hier terecht voor een kopje koffie, 's middags voor een lunch, in de namiddag voor een pannenkoekje of wafel en 's avonds kan men à la carte eten. Daarnaast hebben we vaste menu's en ook verschillende kindergerechten. Donderdag, tijdens de wekelijkse marktdag, openen we 's morgens om 9 uur."





Voor de zaal kan Dimitri rekenen op een team van acht vaste krachten soms aangevuld met enkele flexi-jobs.





Op het terras, op het Dorpsplein, is plaats voor 90 klanten en binnen kunnen 70 klanten plaats nemen. (FSE)