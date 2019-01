Dika start vieringen voor 180 jaar fotografie Alfons Schryvers

06 januari 2019

Nog tot 20 januari loopt in het oud-gemeentehuis van Kapellen een fototentoonstelling van de plaatselijke fotoclub Dika. Het is meteen de aanzet om 180 jaar fotografie te vieren. In de zomer volgt nog een fotozoektocht en in het voorjaar van 2020 is er een nieuwe tentoonstelling.

In 1839 werd fotografie officieel als kunstvorm erkend. “Wachten tot 2039 want dat zou te lang duren. Daarom plannen we nog dit jaar enkele evenementen om die 180 jaar te herdenken”, zegt Jan Claessens. Als aanzet van de viering loopt er een tentoonstelling in het oud-gemeentehuis met naast werken van de leden ook een selectie van meer dan honderd oude camera’s gemaakt uit Bakeliet komen bewonderen. Deze camera’s uit de periode 1920 tot 1960 werden speciaal voor deze tentoonstelling bij elkaar gebracht. Tijdens de zomermaanden zullen inwoners kunnen deelnemen aan een fotozoektocht zegt Jan Claessens. “Overal in Kapellen zijn we op zoek gegaan naar bekende gebouwen en specifieke locaties. Aan de hand van oude en hedendaagse foto’s moeten deelnemers aan de zoektocht deze plaatsen, of gebouwen, herkennen. Apotheose wordt een overzichtstentoonstelling begin 2020”. Dika bestaat dit jaar 47 jaar. Aan de wieg van de club stond Herman Breugelmans. De club verenigde in eerste instantie mensen die reisdia’s maakten. “De oorspronkelijke naam was Diaclub Bloemenweelde. In 1991 creëerden we een zelfstandige structuur en kozen we voor de naam Dika afkomstig van Diaclub Kapellen. Onze leden hebben allen hun eigen specialiteit zoals reisfoto’s, landschappen of fotograferen modellen. Dika wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle fotografen, beginners en gevorderden en werkt nauw samen met de gemeente Kapellen ondermeer tijdens de Open Monumentendag. Info via www.dikafotografie.be. De tentoonstelling in het oud-gemeentehuis is nog te bezichtigen op 12, 13, 19 en 20 januari van 11 tot 17 uur. De inkom is gratis.