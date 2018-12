Dienstencentrum 't Bruggeske verhuist eind februari Alfons Schryvers

10 december 2018

12u02 2 Kapellen Als onderdeel van de grote dorpsvernieuwing worden het dienstencentrum ‘t Bruggeske en de aanpalende feestzaal gesloopt vanaf maart 2019. Tot september 2021 volgen dan de bodemsanering, de bouw van de ondergrondse parking, het administratief en het dienstencentrum.

Binnenkort verschijnt op de site van het GO! Technisch Atheneum, aan de Christiaan Pallemansstraat in Kapellen, een tijdelijk dienstencentrum. Het tijdelijke centrum, in een containerdorp, blijft tot 2021 in gebruik. De constructie heeft een oppervlakte van 450 vierkante meter en bestaat uit een refter, waar warme maaltijden voor senioren worden aangeboden, verschillende kantoren en een vergaderruimte.

Eind februari verhuist het dienstencentrum dan naar het containerdorp. Alle geplande activiteiten blijven gewoon doorgaan. Sommige vinden plaats op de nieuwe plek, andere op verschillende locaties in het centrum van Kapellen.

Het seniorenrestaurant is vanaf eind februari te bezoeken in het containerdorp aan de Christiaan Pallemansstraat. Sodexo blijft de vaste maaltijdpartner. De maaltijden worden vers bereid in de keuken van woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Ekeren en warm naar Kapellen gebracht.

Ook de manicure en pedicure, de Minder Mobielen Centrale, en de handicar krijgen hun plaats in het nieuwe dienstencentrum. Wat betreft de maaltijden-aan-huis, thuisopvang, gezinszorg, poetshulp, boodschappendienst en ergo-woonadvies blijft alles bij het oude.

Senioren die problemen hebben om de nieuwe locatie te bereiken kunnen contact nemen met het dienstencentrum. Dan wordt samen gezocht naar een oplossing.