Dertigste kerstmarkt lost verwachtingen in Alfons Schryvers

10 december 2018

De Kapelse Liberale Fanfare ‘De XXXIV’ organiseerde haar, ondertussen al 30ste, kerstmarkt in de gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske. Het werd een sfeervol gebeuren met veel kraampjes waar uitgelezen sfeerartikelen werden verkocht. De meeste daarvan waren handgemaakt door plaatselijke verenigingen. Ook de kerstman was aanwezig om de aanwezigen, en vooral de kinderen, te verrassen met een snoepje of stukje fruit. Na het kuieren rond de kraampjes konden bezoekers genieten van een, al fan niet warm, drankje en zich tegoed doen aan gebak. Door de geplande afbraak van het dienstencentrum ’t Bruggeske zal de fanfare volgend jaar moeten uitwijken naar een andere locatie. Waar dat zal zijn is nog niet beslist. De enige zekerheid is dat er ook volgend jaar opnieuw een kerstmarkt komt die georganiseerd zal worden door de Kapelse Liberale Fanfare ‘De XXXIV’.