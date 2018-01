Derde Jeugd levendiger dan ooit 23 januari 2018

02u34 0

De Kapelse seniorenvereniging 'De Derde Jeugd' bestaat 50-jarig en is meer dan ooit klaar om ook de komende jaren een belangrijke rol te spelen.





De vereniging werd in 1967 boven de doopvont gehouden door Karel Helsen, gewezen schepen, OCMW-voorzitter en provincieraadslid. De vereniging wordt vandaag verdergezet door zijn zoon Koen Helsen en telt momenteel zo'n 200 leden.





Na al die jaren kennen de daguitstappen nog steeds veel succes en is snel inschrijven de boodschap. "Soms is het wel moeilijk om een nieuwe en goede bestemmingen te vinden, maar onze verantwoordelijken komen telkens opnieuw origineel uit de hoek en ik denk dat juist dat de sterkte is van onze vereniging", zegt Koen Helsen.





Voor dit jaar staan er opnieuw zeven daguitstappen op het programma.





Van 3 tot 7 september is er zelfs een meerdaagse reis, all-inclusive, naar Sauerland. Inlichtingen over de werking en de uitstappen via mail de.derde.jeugd@telenet.be











(FSE)