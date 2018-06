Dennenhof bouwt vleugel voor pubers BEGELEIDINGSCENTRUM VERHUIST OUDERE KINDEREN NAAR SCHILDE KRISTOF DE CNODDER

23 juni 2018

02u53 0 Kapellen Begeleidingscentrum Dennenhof, dat jongeren met autisme of een gedragsstoornis opvangt, beschikt over een gloednieuw gebouw in Schilde. Pubers die nu nog in de vestiging in Kapellen verblijven, zullen er onderdak vinden. Het pand in Kapellen wordt verkocht.

Begeleidingscentrum Dennenhof telt verschillende sites in de ruime Antwerpse regio. Het centrum aan De Rentfort in Schilde werd zopas uitgebreid. Tot nu toe werden er in Schilde enkel kinderen uit de lagere school opgevangen, maar het afgelopen jaar werd er een extra vleugel geplaatst waar jongeren uit het middelbaar terecht kunnen. Gisteren werd die vleugel feestelijk ingehuldigd.





"Er zijn verschillende redenen waarom we dit project absoluut wilden realiseren", legt directeur Marc Verlodt van Dennenhof uit.





"Ten eerste was het gebouw waar we adolescenten opvingen in Kapellen verouderd en versleten. Sowieso konden we daar niet veel langer blijven. In één moeite besloten we te herlokaliseren. Door bij te bouwen in Schilde geven we kinderen in de toekomst de gelegenheid om langer te blijven. Tot nu toe moesten onze bewoners na de lagere school Schilde verlaten en dat veroorzaakte vaak voor onaangename situaties. Veel kinderen gingen in Schilde naar school, naar de sportclub, naar de muziekschool, ... Het is niet fijn om dat alles na een paar jaar achter te laten."





Voor 9 adolescenten

Dennenhof kon in Schilde een stuk grond kopen van de aanpalende school en het voorbije jaar verrees op die plaats een nieuwe blok die plaats biedt aan negen personen en hun begeleiders. Iedere bewoner zal er zijn eigen kamer met aparte sanitaire cel hebben en er is ook een grote gemeenschappelijke ruimte. "Hier gaan pubers samen leven en dat is een nieuw gegeven in onze instelling", gaat directeur Verlodt verder. "Verder is er één aparte studio waar jongeren na hun 18de verjaardag kunnen leren om zelfstandig te wonen."





De vleugel kostte Dennenhof één miljoen. Binnenkort wordt ook nog eens één miljoen geïnvesteerd in de vernieuwing van de twee bestaande gebouwen in Schilde, waar de kleinere kinderen thuis zijn. "We mochten rekenen op Vlaamse subsidies, maar ongeveer de helft moesten we zelf ophoesten. Daarom verkopen we onze vestiging in Kapellen", aldus nog Verlodt. "Later dit jaar beginnen we met de renovatie. Dan zullen de kleinste bewoners tijdelijk in de nieuwbouw worden ondergebracht. Pas eind 2019 gaan de jongste terug en trekken de bewoners uit Kapellen in de nieuwbouw in."