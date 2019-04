Def Dames Dope op hoofdpodium Dorpsdag Alfons Schryvers

09 april 2019

15u40 2 Kapellen De 33ste Kapelse Dorpsdag vindt plaats op zondag 19 mei. Als hoofdact is er op het hoofdpodium een optreden van Larissa en Axana Ceulemans die met Def Dames Dope een comeback maken.

Omwille van de verkiezingen vindt de Dorpsdag dit jaar niet plaats op de laatste zondag van mei. Tijdens de Dorpsdag tonen verenigingen, handelaars, KMO’s, horecazaken en organisaties wat ze in hun mars hebben. Inschrijven voor een standplaats kan nog tot 15 april via de gemeentelijke website. Het centrum van Kapellen is op zondag 19 mei, 10 tot 19 uur, volledig autovrij. Wie met de wagen komt, kan die kwijt op de ondergrondse parking van het Winkelcentrum Promenade of op het Marktplein. De Lijn past haar ritten aan, terwijl de lokale politie diverse omleidingen zal instellen voor het doorgaand verkeer. Het verdere programma voor het hoofdpodium op het Dorpsplein wordt later bekendgemaakt.