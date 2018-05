De Veehoeve brengt klanten gratis naar huis 01 juni 2018

Het pand, op de hoek van de Dorpstraat en de C. Pallemanstsraat, waar vroeger restaurant 't Leeuwke was, is nu de thuisbasis van restaurant De Veehoeve. In de schaduw van het oud gemeentehuis opende Didier Van Coninckxloy, in samenwerking met Koen Van Hedie en Peter Willems, er het nieuwe restaurant voor vlees. Het is een van de weinige zaken waar nog een paardenfilet op de kaart staat.





Of wat denk je van een cote a l'os (1,2kg) voor twee personen. Als klanten geen BOB hebben, zorgt het restaurant voor een gratis taxi zodat ze opgehaald worden en opnieuw veilig thuis afgezet."





In het restaurant kunnen 35 klanten comfortabel plaats nemen. Wekelijkse sluitingsdagen zijn dinsdag en woensdag. Reserveren is aangewezen via 03/430.55.60. (FSE)