De Platanen bestaat 150 jaar 01 juni 2018

02u29 0

De Gemeentelijke Lagere School (GLS) De Platanen, aan het Bauwinplein 1, bestaat 150 jaar. Het is de enige gemeenteschool in Kapellen. De school is enkel een lagere school, maar werkt intensief samen met kleuterschool De Platanen op de Hoogboomsteenweg. "Momenteel telt de lagere school 180 leerlingen en de kleuterschool 90. Er is een unieke samenwerking met de kleuterschool Zilverenhoek", zegt onderwijsschepen Luc Janssens (Open Vld). De jaarlijkse opendeur van de school was een succes zegt organisator Laila Rylant.





(FSE)