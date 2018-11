De Kolibrie toont meer dan zevenhonderd vogels Alfons Schryvers

In zaal ’t Bruggeske hield de Kapelse Vogelkundige kring De Kolibrie haar 50ste tentoonstelling. De kring is actief in Kapellen, Stabroek en Putte. De zaal werd gevuld met ongeveer 730 vogels en dat is merkelijk meer dan op andere tentoonstellingen waar tussen de 500 en 600 vogels te zien zijn. Opvallende exemplaren waren Zuid-Amerikaanse niet zaadetende vogels. Boven de tentoongestelde vogels kwam een nieuwe verlichting die het zonlicht optimaal vervangt. Dit heeft als voordeel dat keurders gekleurde vogels nu binnen kunnen keuren en niet meer met de vogels naar buiten moeten. De clubkampioenen werden Kevin Van Opdorp (30), meteen de jongste deelnemer, en Frans Verresen. Bovendien werd Kevin Van Opdorp voor de 10de maal algemeen gewestkampioen. Tijdens de opening werd hulde gebracht aan de stichters Frans De Schutter en zijn echtgenote Monique. Voor de vogelkundige kring was het meteen de laatste tentoonstelling in ’t Bruggeske. In het voorjaar gaat de zaal tegen de vlakte en daarom moet uitgeweken worden naar een nieuwe locatie. Die kan gevonden worden in de nieuwe feestzaal die momenteel wordt opgetrokken op het Marktplein. Met ongeveer veertig actieve leden is de Kapelse Vogelkundige kring één van de grotere in de regio.