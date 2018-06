Davidsfonds viert 11 juli op 8 juli met misviering 26 juni 2018

In het kader van Vlaanderen Feest houdt het Davidsfonds Kapellen op zondag 8 juli, om 11 uur in de Sint-Jacobuskerk, een mis die gevierd wordt door E.H. Jef Cleymans en opgeluisterd wordt door het gekende dameskoor Voix Célestes. Voor de eerste keer zal het repertoire van dit koor voor honderd percent muziek van Vlaamse componisten omvatten: Jules van Nuffel, Jef Van Hoof, Lodewijk De Vocht en Gaston Feremans. Uiteraard kan een uitvoering van de Vlaamse Leeuw niet ontbreken. Aansluitend wordt naar jaarlijkse gewoonte een glaasje aangeboden door het gemeentebestuur van Kapellen. De toegang is gratis. (FSE)