Dauwwandeling met ontbijt Alfons Schryvers

05 maart 2019

De Kapelse dienst Toerisme neemt vroege vogels op zondag 24 maart mee op een dauwwandeling gevolgd door een ontbijt. Bedoeling is de Kapelse natuurgebieden te ontdekken in de vroege uurtjes. Hiervoor neemt een gids de wandelaars mee op ontdekkingstocht in het Mastenbos. De wandeling wordt afgesloten met een ontbijt in de Mastenhoeve. Dat ontbijt bestaat uit een assortiment mini pistolets, mini sandwiches, mini koffiekoeken, een keuze aan charcuterie, kazen, slaatjes, confituren, fruitsla, yoghurt, granen en meer. Voor de liefhebbers wordt een eitje à la minute klaargemaakt. Koffie, thee en fruitsappen zijn à volonté. De wandeling vertrekt om 6 uur stipt op de parking van de voetbalterreinen, vlakbij de Mastenhoeve, aan de Kapelsestraat 254. Honden zijn niet toegelaten. Deelnemen kost 13 euro per persoon, kinderen onder de 12 jaar betalen 6,50 euro. Inschrijven en betalen kan t.e.m. 17 maart via de webwinkel op de gemeentelijke website of via het onthaal van het Gemeentelijk Administratief Centrum aan de Antwerpsesteenweg 130.