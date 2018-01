Dansmariekes blikvanger bij carnavalsvereniging Plakijzers 31 januari 2018

02u46 0

De Kapelse carnavalsvereniging De Plakijzers pakken uit met eigen dansmariekes. Het grote publiek krijgt hen te zien tijdens de 40ste carnavalsstoet op zondag 18 maart.





"We droomden al langer van onze eigen dansmariekes en nu is het gelukt" zegt voorzitter Marc Schittecatte. "We hebben al een tiental meisjes die wekelijks hun danspasjes oefenen.Voor de kinderen is het een leuke hobby. De choreografie is telkens een gezamenlijke oefening maar de dansers oefenen nog geregeld thuis". De dansmariekes zullen het prinsenpaar geregeld vergezellen tijdens hun aanwezigheden op andere evenementen. Tijdens de carnavalstoet zullen ze voor de prinsenwagen lopen om het publiek hun kunnen te tonen. Nieuwe dansmariekes zijn nog van harte welkom.





(FSE)