Daling van aantal dronken bestuurders in politiezone Noord Toon Verheijen

14 februari 2019

De politiezone Noord heeft tijdens de BOB-wintercampagne 704 bestuurders een ademtest laten afleggen. Daarvan waren er 24 die iets te veel gedronken hadden wat neerkomt op 3,4 procent. “ In vergelijking met de cijfers van de vorige wintercampagne is dit een verbetering. Toen controleerden we minder bestuurders, maar reed meer dan 7 procent onder invloed”, klinkt het bij de politie.

De daling is op nationaal niveau ook zichtbaar en de resultaten zien er bemoedigend uit. Door de stijging van het aantal controles en de voorafgaande aankondiging van bepaalde controleacties, worden bestuurders zich bewust van de gevaren en denken ze twee keer na vooraleer ze dronken achter het stuur kruipen. “Toch blijven we in Kapellen en Stabroek een eind boven het nationaal gemiddelde uitsteken. Dat kan zeker nog beter. Daarom zetten we ook buiten de grote campagnemomenten in op alcohol- en drugscontroles.”