Cursisten vrije atelier tonen hun kunsten 16 mei 2018

In het vrije atelier van Kapellen kunnen amateurkunstenaars zichuitleven. Enkele tientallen komen er op woensdagnamiddag samen op de zolder van de Oude Pastorij om er verder te werken aan hun eigen schilderij of tekening. Dit alles onder professionele begeleiding. In het vrij atelier kan men terecht voor het maken van schetsen in korte poses maar ook uitgewerkte tekeningen of schilderijen in langere poses. Er wordt niet alleen getekend en geschilderd maar ook teksten/boeken gelezen en besproken, films bekeken maar altijd met een reflectie in de groep en veel aandacht voor het individuele werk. Contact via cultuur@kapellen.be of 03-660.67.50





(FSE)