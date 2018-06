Cursisten stellen eindwerken voor 20 juni 2018

In de Kapelse Sint-Lucas-academie voor beeldende kunsten, aan de Bauwinlaan, is afscheid genomen van het werkjaar. Dat gebeurde met een tentoonstelling met eindwerken van de cursisten. De tentoongestelde werken bewijzen dat het opleidingsproject van de cursisten op een hoog niveau staat. Tijdens een academiejaar wordt er een opleiding gegeven aan meer dan 600 cursisten. Daarvoor zorgen zo'n twintig personeelsleden. Voor haar werking kan de academie rekenen op een ruime financiële en logistieke ondersteuning van de gemeente Kapellen. Ze stellen onder meer lokalen ter beschikking aan bijzonder gunstige tarieven. Tijdens de proclamatie kregen alle cursisten van de middelbare graad een diploma als afgestudeerde in de meest uiteenlopende kunstvormen.





