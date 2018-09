Cultuurseizoen begonnen, ook voor doven 04 september 2018

02u43 0

Met het verdelen van de programmabrochure is in Kapellen het cultuurseizoen op gang geschoten. Er is goed nieuws voor slechthorenden. Het Cultuurcentrum biedt op al haar locaties voortaan dovenlussen aan. Heb je een hoorapparaat? Dan kan je een zender aan je hoorapparaat koppelen. Zo hoor je het geluid van de podiummicrofoon rechtstreeks in je toestel. Het volume kan je zelf bepalen. Slechthorenden kunnen eveneens een hoofdtelefoon gebruiken. Daarin zit een kleine zender. Via deze zender wordt het geluid van de microfoon op het podium rechtstreeks naar jouw hoofdtelefoon gezonden. Per voorstelling zijn een beperkt aantal toestellen beschikbaar. Vooraf reserveren is noodzakelijk via cultuur@kapellen.be of 03/660.67.50. (FSE)