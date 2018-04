Cultureel centrum sluit voorjaar af met Circus Ronaldo 13 april 2018

02u37 0 Kapellen Vooraleer het zomerprogrammatie van start gaat, steekt het Kapelse Cultuurcentrum een tandje bij om inwoners, ook in het voorjaar, te laten proeven van een waaier aan activiteiten. Er is een Open Atelierroute, een Caféfeest en Circus Ronaldo.

De voorjaarsactiviteiten starten met de traditionele buitenspeeldag op zondag 22 april in het gemeentepark met als thema 'Piraten'. Kinderen kunnen er onder meer ravotten op springkastelen.





Zondag 22 april, van 11 tot 17 uur, is er eveneens de Open Atelierroute. Iedereen is dan welkom in de ateliers van veertien Kapelse kunstenaars. Vertrekpunt is de bibliotheek op het Dorpsplein. Daar krijg je een brochure met het parcours en info over de deelnemende kunstenaars. De brochures liggen ook bij alle kunstenaars zodat je niet verplicht bent om aan de bibliotheek te starten.





"Er zijn twee fietsroutes uitgestippeld, een van acht en een van achttien kilometer", zegt Lies Verheyen van de cultuurdienst.





"Op vrijdag 27 april komt er een Caféfeest. Vanaf 19 uur kan je een kroegentocht maken en in dertien Kapelse cafés genieten van muziek gebracht door lokale helden."





Als afsluiter van het voorjaarsprogramma sloegen de cultuurcentra van Kapellen, Brasschaat, Brecht, Schoten en Schilde de handen in elkaar om op 23, 24, 25, 26 en 27 mei Circus Ronaldo naar de zorgboerderij Meander te halen met opvoeringen van 'Fidelis Fortibus'. Een voorstelling voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. Meer info via www.cckapellen.be (FSE)