Compostelagenootschap bezoekt Smoldersklok 20 juli 2018

Het Kapelse schepencollege heeft toelating gegeven aan het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela om op woensdag 25 juli een dag vol activiteiten te organiseren. Om 10 uur is er een ontvangst in WZC Zonnewende, gevolgd door een viering in de Sint-Jacobuskerk. In de namiddag heeft men de keuze uit een rondleiding met gids in de kerk of in het Arboretum van Kalmthout. Ook een geleid bezoek aan de Smoldersklok of een wandeling met gids door het Loopgravenpad zijn mogelijk. Nadien biedt het gemeentebestuur een drankje aan in de Sint-Jacobuskerk. Ook inwoners kunnen deelnemen.





(FSE)