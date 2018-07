Comité Toerisme verkent fietspaden 24 juli 2018

Het comité Toerisme van de gemeente heeft van het goede weer gebruik gemaakt om het toeristische fietspad 'Op de grens van Polder en Kempen' te verkennen. Bedoeling is om later, samen met geïnteresseerden, fietstochten te organiseren waarbij de belangrijkste bezienswaardigheden van het traject onder de aandacht gebracht worden. De fietstocht is een goede 52 km lang en loopt doorheen de gemeenten Kapellen, Kalmthout, Zandvliet en aanpalende Nederlandse gemeenten. De dienst Toerisme werkt nauw samen met een werkgroep van vrijwilligers, en tracht de pluspunten van Kapellen onder de aandacht van het brede publiek te brengen.





(FSE)