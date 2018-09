Cinema LUX komt weer tot leven OUDE LETTERS BUITENGEVEL KRIJGEN PLAATS IN NIEUWE ZAAL ALFONS SCHRYVERS

06 september 2018

02u38 0 Kapellen De polyvalente zaal die de gemeente Kapellen bouwt op het Marktplein krijgt de naam 'LUX', een verwijzing naar de vroegere bekende cinemazaal op de Hoevensebaan. De oude letters, die aan de buitengevel hingen, krijgen een mooie plaats in de nieuwe zaal.

De bouw van een nieuwe polyvalente zaal is uit de startblokken geschoten. Als alles volgens plan verloopt, neemt Kapellen het nieuwe complex eind 2019 in gebruik. De nieuwe zaal maakt deel uit van verschillende bouwwerken die het centrum van Kapellen in een nieuw kleedje zullen steken. Om de nieuwe bouwprojecten op te trekken werden verschillende woningen afgebroken waaronder de vroegere cinema Lux. Tijdens die afbraakwerken werden de oude letters, die vroeger aan de buitengevel hingen, terug gevonden onder wat ooit het podium van de cinemazaal was.





"Constant Sevenhans startte begin de jaren 1930 met cinema Lux Palace aan de Hoevensebaan. Zo'n 40 jaar later werd de bioscoop omgebouwd tot Behang en Verfcentrale De Laet. Als link naar het verleden, krijgt de polyvalente zaal als naam Lux", zegt cultuurschepen An Stokmans. "De nieuwe zaal op het Marktplein bestaat eigenlijk uit twee zalen, een grote theater- of feestzaal en een kleinere zaal. De grote zaal noemen we Lux en is eventueel ook geschikt voor filmvoorstellingen. De kleine zaal krijgt de naam BIZ. Het oude BIZ vlakbij verdwijnt maar omdat de naam al bestaat sinds 1987 blijven we hem gebruiken. Bovendien zijn het eveneens drie letters."





Brok nostalgie

De bekende Kapelse toneelauteur Jacky Staal omschrijft de sfeer in de vroegere cinemazaal op zijn manier. "Tot voor de afbraak was er nog een grote decoratiezaak gevestigd. Toen ik een paar jaar geleden achterin even een kijkje mocht nemen werd ik zowaar terug gekatapulteerd naar mijn jeugd. Want tot mijn verbazing stond ze er nog steeds, de oude bioscoopzaal van de toenmalige cinema Lux. Helemaal volgestouwd met verfpotten en rollen behangpapier weliswaar, maar voor het overige nog vrij intact. Deze schitterende filmtempel is voor mij een blijvend stukje jeugdsentiment. Want hoeveel broeken hebben we daar niet versleten op die roodfluwelen klapstoeltjes? Vaste stek voor de zondagnamiddag, kinderen onder de 18 toegelaten, 2 films voor de prijs van 1. Twintig frank voor een plaatsje op de eerste rij van het balkon en frisco's met nootjes tijdens de pauze. Elk jaar schoven we een rij achteruit, tot we op den duur op de achterste rij zaten. Ik heb er mijn eerste lief nog gekust, James Bond had het me net nog voorgedaan op het witte doek. Tussen twee kussen door werden nog volop sigaretten gepaft. Dat was ten strengste verboden en zaalwachter Marcel kwam dan heel kwaad met zijn pillamp zwaaien. Bioscoopcomplexen zoals Metropolis in Antwerpen zijn tegenwoordig veel beter uitgerust. Maar de sfeer van onze oude cinema Lux in Kapellen? Nee, die benaderen ze nog in geen honderd jaar."