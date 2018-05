Chris (67) pent liefde voor Japan neer in roman UITGEVER PLANT JAPANSE VERTALING VAN ZIJN DEBUUT ALFONS SCHRYVERS

23 mei 2018

02u47 0 Kapellen Bij een van zijn reizen naar Japan begin jaren 90 zag Kapellenaar Chris Pasteger (67) tot zijn verbazing Vlaamse 16de-eeuwse wandtapijten in een stoet. 15 jaar lang onderzocht hij het hoe en het waarom. In 'Liefde, Japan en wandtapijten', zijn debuutroman, komt u het te weten. De Nederlandse uitgever wil het boek zelfs vertalen naar het Japans.

Begin jaren 90 werd Chris Pasteger door een Antwerps bedrijf gevraagd om een beurs in Tokio te organiseren. "Als redmiddel had ik slechts een mini-woordenboek Engels-Japans op zak, maar dat eerste verblijf heeft mijn leven door elkaar geschud. Ik raakte gefascineerd door hun cultuur en de beleefdheid van de Japanners. Enkele maanden na mijn thuiskomst nam ik ontslag en begon een eigen exportbedrijfje. Ik woonde ook enkele jaren in Japan. Zaken doen met Japanners vraagt een heel andere aanpak dan bij ons. Geregeld een beleefdheidsbezoekje afleggen met een leuk en origineel presentje, zonder over zaken te praten, doet wonderen. Tijdens een bezoekje aan een jaarlijks festival was het mij opgevallen dat Vlaamse wandtapijten uit de zestiende eeuw werden gebruikt op praalwagens. Vierhonderd jaar oude kunstwerken werden zomaar aan weer en wind blootgesteld."





Chris sprak met invloedrijke Japanse vrienden over de wandtapijten en hun historische waarde. "Ik ging zelf op onderzoek uit om te ontdekken hoe ze in Japan terechtkwamen, wie de wevers waren en wie ze destijds had geschonken. Het heeft me 15 jaar gekost. Uiteindelijk werd beslist de wandtapijten in de optocht te vervangen door replica's en de originele Vlaamse wandtapijten te erkennen als Japans kunstbezit. Japanners zijn dol op verhalen en daarom heb ik het resultaat van mijn speurwerk in een avonturenroman gegoten. Tal van personages hebben echt bestaan in de zestiende eeuw."





Het boek speelt zich af in de zestiende eeuw en vertelt het verhaal van Hendrick, zoon van een Vlaamse kanonnengieter. Zijn ambitie is om in de voetsporen te treden van Hendrik de Zeevaarder en Vasco da Gama, van wie hij een fervente bewonderaar is. Hendrick deelt zijn avontuur met de lezer. Hoe hij onderweg de liefde ontdekt, het mooie Japan en de geheimen verscholen achter de wandtapijten. Het boek, uitgegeven bij de Nederlandse uitgeverij Conserve, telt 568 pagina's en kost 24,99 euro.





Het is te verkrijgen bij onder meer De Standaard Boekhandel in het Kapelse winkelcentrum Promenade. Zaterdag, van 10 tot 16 uur, is de auteur er aanwezig om exemplaren te signeren.