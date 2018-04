Charlotte maakt viergeslacht rond 04 april 2018

In de familie van de Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is het eerste viergeslacht rondgemaakt.





Dat viergeslacht bestaat uit overgrootmoeder Maria Van Elsacker ( 93), grootmoeder Beb Loopmans (59), moeder Lien Van Mechelen (34) en de kleine Charlotte Loopmans, die ondertussen al enkele maanden oud is.





De familie is bijzonder opgetogen met dit viergeslacht en ook de Kapelse burgemeester loopt als een trotse grootvader rond.





