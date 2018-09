CD&V krijgt lijst niet vol 07 september 2018

02u47 0 Kapellen 20 kandidaten op een lijst waar normaal 29 kandidaten op moeten staan. Het is voor de Kapelse CD&V geen probleem. "Beter kandidaten met inhoud dan schrapen voor een volledige lijst", zegt voorzitter Marc Dekkers. De oppositiepartij wil graag meebesturen in de volgende legislatuur.

De kandidatenlijst bestaat voor de helft uit jongeren en voor de helft uit anciens die voor een tweede, derde of zelfs vierde keer deelnemen aan de verkiezingen.





Na lijsttrekker Maaike Van Overloop volgen Philippe Henquet, Luna Pinxten, Philippe Brugman en Els Van Cleef maakt de top vijf rond.





Lijstduwer is Annemie Verhoeven. Ooit gestart in de bijzondere jeugdzorg werkte zij nadien jarenlang in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en vanuit de universiteit als pionier in de uitbouw van palliatieve zorg. Sinds 15 jaar is ze verantwoordelijk voor beweging.net in het arrondissement Antwerpen.





Marc Kuypers

Een opvallende kandidaat is Marc Kuypers. Vooral bekend als voorzitter, acteur en trekker, van de succesvolle toneelkring Putte-Ertbrand. Na 18 jaar in de oppositie wil de Kapelse CD&V opnieuw deelnemen aan het beleid.





"Met deze jonge, en nieuwe, ploeg trekken we een streep onder het verleden. Bovendien hebben we bewust gekozen voor kandidaten die heel wat expertise in huis hebben wat betreft zorg en welzijn. Op deze punten willen we het verschil maken met andere partijen. Zeker nu vanaf begin volgend jaar het OCMW opgaat in de gemeentelijke diensten." (FSE)