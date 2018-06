CD&V gooit roer volledig om 28 juni 2018

02u52 0 Kapellen Met een totale nieuwe lijst, aangevoerd door arts Maaike Van Overloop, wil CD&V Kapellen breken met het verleden en klaarstaan om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.

Uittredende gemeenteraadsleden Sonja Janssens en Anneke De Lie stellen zich geen kandidaat meer. "Beiden steunen onze vernieuwing en wij zijn hen dankbaar voor al hun verdiensten in het verleden", zegt de voorzitter. "Na 18 jaar oppositie zijn we klaar om een nieuwe start te nemen. Met onze lijst is CD&V terug politiek relevant en kiezen we voor kwaliteit en vernieuwing." Lijsttrekker Maaike Van Overloop (40) is geboren en getogen in Kapellen en arts in een groepspraktijk in Berendrecht. Ze is een politieke nieuwkomer, maar beseft goed waar ze aan begint. "Ik was gedurende zes jaar voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Huisartsen en heb daar heel wat ervaring opgedaan. Mijn interessepunten gaan uiteraard naar welzijn, kansarmoede en sociale zaken". De tweede plaats wordt ingenomen door nieuwkomer Philippe Henquet (36). Hij is oud-voorzitter van zowel de Ekerse jong CD&V als van de Ekerse CD&V. Philippe is mobiliteitsmanager en zijn aandachtpunten zijn vooral de mobiliteitsproblemen in en rond Kapellen. De Kapelse CV&V bezet momenteel twee zitjes in de gemeenteraad, met 29 leden, en zou weleens kunnen zorgen voor een alternatieve meerderheid. (FSE)