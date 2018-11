Casa Calenta nieuwe ontmoetingsplek voor alle kankerpatiënten Alfons Schryvers

23 november 2018

Met goedkeuring van KOTK (Kom Op Tegen Kanker) is de organisatie Casa Calenta opgericht, Catalaans voor een warm huis. Het nieuwe initiatief wil uitgroeien tot een open ontmoetingsruimte voor kankerpatiënten, tijdens en na hun behandeling, en voor hun naaste familieleden en mantelzorgers. De organisatie is actief in de wijde regio van het noorden van Antwerpen tot in Zoersel en omstreken.

Het idee om Casa Calenta boven de doopvont te houden groeide in december 2017. Toen werd al maandelijks vergaderd, onder begeleiding van een aangestelde van KOTK (Kom Op Tegen Kanker). Uit dit initiatief volgde een workshop waar ondermeer een dertigtal vrijwilligers, zowel patiënten, artsen, mantelzorgers en vrijwilligers werden bevraagd over welke noden er leefden, en met welke problemen zij geconfronteerd werden. Dit sterkte de overtuiging van de initiatiefnemers dat er een enorme behoefte bestond aan het doorbreken van het isolement waar betrokkenen in verzeild konden raken. Kort daarop werd gezocht naar een geschikte locatie om alle betrokkenen, buiten de klinieksfeer, tijdens en na hun behandeling de kans te geven tot ontspanning en dialoog ondersteund door vrijwilligers en professionelen.

Goedkeuring van KOTK

De plannen kregen de volledige steun van de RVB van Bielebale VZW. Zij stemden in dat de initiatiefnemers ten volle gebruik kunnen maken van de infrastructuur van hun VZW in een groene oase van rust in het park van Brasschaat vlak naast het sportcomplex van Sportoase. Op dit ogenblik geeft ook AZ Klina haar volledige steun aan het project. Met deze beslissing hopen de initiatiefnemers dat ook spoedig andere ziekenhuizen uit de regio dit project mee willen ondersteunen. Casa Calenta wil uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor alle kankerpatiënten tijdens en na de behandeling en hun naasten van de wijde regio gaande van het noorden van Antwerpen tot Zoersel en omstreken. Bovendien staat Casa Calenta ook ter beschikking van alle betrokkenen die behoefte hebben aan een ontspanningsmoment of warm gesprek met gelijken en vrijwilligers. Na een jaar van voorbereidende gesprekken, en het verder uitbouwen van de inhoudelijke invulling, werd het volledige dossier overgemaakt aan KOTK. Als ondersteuning gingen de initiatiefnemers hun project ter plaatse verdedigen. Casa Calenta kreeg het akkoord van KOTK, waardoor ze officieel van start kunnen gaan olv een coördinator die de activiteiten, en de vrijwilligerswerking, ter harte zal nemen. “Wij zijn zeer enthousiast dit initiatief ten volle te steunen. Tijdens de week stellen we graag onze polyvalente ruimte van het verblijf hiervoor ter beschikking. We vinden het fijn om ook voor de mensen uit de regio betekenis te hebben” zegt Dirk de Kort, voorzitter van Bielebale VZW.

Vrijuit spreken

Het logo is ontworpen door één van onze deelnemers aan het behoefte onderzoek. Zij zegt hierover: “Casa Calenta doet me denken aan een huis waar het goed vertoeven is… Een plek waar ik vrijuit kan spreken over mijn angsten en mijn twijfels zonder veroordeeld te worden, een plek waar ik mijn emoties de vrije loop kan laten. Een plek waar ik me veilig voel en begrepen door lotgenoten. Een plek waar men elkaar omhelst en zegt dat het zo goed is. Een plek waar ik warmte ervaar, de menselijke warmte die ik zo nodig heb om deze moeilijke periode in mijn leven een plaats te geven.” De initiatiefnemers van Casa Calenta zijn; Tine Boiy, directeur Bielebale VZW, Marleen Deburchgrave, medewerker oncologisch paramedisch en registratieteam AZ Klina, Marleen Kloeck, Leo Musters en Willy Piedfort. Betrokkenen, en kandidaat vrijwilligers, die geïnteresseerd zijn in dit nieuwe initiatief kunnen contact opnemen met Casa Calenta via email CasaCalenta@bielebale.be of 0478/43.86.19