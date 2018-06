Buurtbewoners nemen nieuwe parking in gebruik 26 juni 2018

Met een drink voor alle buurtbewoners en een optreden van de Putse zangeres Ingrii, is in Putte-Kapellen de nieuwe parking aan de Ertbrandstraat, in het centrum van Putte-Kapellen, in gebruik genomen. De parking heeft een inrit aan de Ertbrandstraat en een uitrit aan het Vincent Mercierplein. Hierdoor ontstaat een veilige kiss-and-ridezone, waar ouders hun kinderen kunnen afzetten aan basisschool de Putse Knipoog. De parking, in de schaduw van de Kerk, telt 45 plaatsen, waarvan 1 bredere voor personen met een beperking. De twee parkeervakken voor mensen met een beperking aan het Vincent Mercierplein werden ook heraangelegd. Bovendien zijn er nog zes tijdelijke parkeerplaatsen op de plaats waar later een woonproject van De Ideale Woning komt. De parking kwam er op vraag van de plaatselijke middenstand. Gebruikers van de parking moeten wel hun parkeerkaart plaatsen. Bewoners kunnen vrij parkeren na 18 uur en voor 9 uur. De parking heeft ongeveer 280.000 euro gekost.





(FSE)