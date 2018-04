Burgemeester en schepen vieren 35 jaar in gemeenteraad met taart 25 april 2018

02u43 0 Kapellen In Kapellen is na de afloop van de gemeenteraad hulde gebracht aan burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) en schepen Frederic van Haaren (Open Vld). Beiden zetelen al 35 jaar onafgebroken in de Kapelse gemeenteraad. De bijbehorende taart werd door de raadsleden met smaak naar binnen gewerkt.

In 1982 werden Dirk Van Mechelen en Frederic van Haaren voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid. Van Mechelen, toen 23 jaar, behaalde 274 stemmen en Frederic werd verkozen met 163 stemmen. Met zijn leeftijd van 21 jaar werd Frederic van Haaren meteen ook het jongste gemeenteraadslid van Vlaanderen. Toen moesten de kandidaten immers nog de minimumleeftijd van 21 jaar hebben.





Klacht tegen uitslag

De coalitie die toen aan de macht kwam, bestond uit PVV-CVP-VU en doorbrak de jarenlange heerschappij van de socialisten in Kapellen. Oud-burgemeester Louis De Roy (Sp.a) diende echter een klacht in tegen de verkiezingsuitslag en daarom moest de installatie van de gemeenteraad wachten tot 1 april 1983.





"Paar jaar bijdoen"

De twee jubilarissen kregen nog een mapje met daarop het gemeentewapen van Kapellen. Deze mapjes werden destijds gebruikt om documenten voor de gemeenteraadsleden in te bewaren. Na hun dankwoord was burgemeester Dirk Van Mechelen duidelijk over zijn politieke toekomst. "Nu zal ik er zeker nog enkele jaartjes bijdoen." (FSE)