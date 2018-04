Buddy's voor asielzoekers gezocht 11 april 2018

02u52 0

Het opvangcentrum Fedasil in Kapellen zoekt buddy's voor asielzoekers. Als buddy kom je in contact met nieuwkomers, zodat deze hun nieuwe omgeving beter kunnen leren kennen. Je trekt er af en toe op uit met één van de bewoners van het opvangcentrum. Hiermee maak je de asielzoeker vertrouwd met het leven in België en ontmoet je zelf de wereld in je achtertuin. Je kan zelf aangeven of je buddy wil zijn van een man, vrouw, gezin of alleenstaande minderjarige. Het opvangcentrum begeleidt je in de contacten met de bewoner. Kom op zondag 22 april van 10 tot 12 uur naar het infomoment in het opvangcentrum, aan de Kazerneweg 35, en maak kennis met het 'buddy-project'. Graag vooraf inschrijven via info.kapellen@fedasil.be. (FSE)





Meer over Kapellen

Kazerneweg

Fedasil

België

samenleving