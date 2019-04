Bruno Deneckere in café de Pastorie Alfons Schryvers

11 april 2019

13u52 4

Op donderdag 25 april om 20.30 uur treedt de Gentse muzikant Bruno Deneckere op in café de Pastorie Kapellen aan de Dorpsstraat 45. Bruno Deneckere is een Belgische singer-songwriter en was van 1986 tot 1995 de frontman van de rockgroep The Pink Flowers. Na het uiteenvallen van die groep speelde hij een tijd samen met Lieven Tavernier. In 2004 maakte hij samen met Marjan Debaene een tournee als hommage aan Nick Drake. In 2013 speelde hij veel met Nils de Caster. Samen brachten zij het album Live uit. Solo brengt Deneckere muziek die haar oorsprong vindt in country en americana. De toegang is gratis.