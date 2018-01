Brug over Kaartse beek wordt dubbel zo breed 02u32 0 Foto Alfons Schryvers Schepen Koen Helsen op het bruggetje dat een make-over krijgt. Kapellen Na de zomer krijgt in de Kapelse wijk De Sterre de voetgangers- en fietsersbrug over de Kaartse beek een make-over. De nieuwe brug wordt 2,7 meter breed, bijna dubbel zo breed als vandaag. Meteen zal de veelgebruikte fietsverbinding een stuk veiliger worden.

De Kaartse beek vormt de grens tussen Kapellen en Brasschaat. Via een bruggetje bereiken fietsers de Zwemdoklei in de wijk Mariaburg. Vooral scholieren maken veel gebruik van deze fietsverbinding. Het fietspad op grondgebied Brasschaat, langs de voetbalterreinen van Mariaburg, werd twee jaar geleden al verbreed. "Nu volgen wij het voorbeeld", zegt de Kapelse schepen voor Openbare Werken Koen Helsen (Open Vld). "De nieuwe brug wordt een brug op paalfunderingen met een wegdek in rode beton. Van de gelegenheid maken we gebruik om de brug te verbreden tot 2,7 meter waardoor fietsers niet meer moeten wachten vooraleer de brug over te steken." Op het Kapelse grondgebied komt in het verlengde van de Kwartellaan een nieuw breder fietspad in rode beton zegt de schepen. "Via deze verbinding bereik je zowel de Zwemdoklei als het voetbalterrein en de school in de wijk Mariaburg. Het fiets- en voetpad is ook een doorsteek naar de verbindingspaden Merellaan-Valkenlaan-Leeuweriklaan en Lijsterbeslaan tot aan de Hoogboomsteenweg. Het project kadert ook in de plannen van het gemeentebestuur om trage wegen meer te gebruiken als veilige voet- en fietsverbindingen." (FSE)