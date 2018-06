Brouwerij De legende verliest proces en moet van naam veranderen 09 juni 2018

02u55 0 Kapellen Brouwerij De Legende vzw uit Kapellen heeft het proces tegen Brasserie des Lègendes verloren en moet van naam veranderen. Dat heeft de rechter beslist nadat de brasserie uit Ath een klacht neerlegde omdat de naam voor verwarring zou kunnen zorgen.

De brouwerij heeft nu drie maanden tijd om van naam te veranderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het een afgeleide van een bedrijfsnaam, ook al heeft deze een specifieke betekenis waar men iets mee doet, niet kan of mag gebruikt worden als een productnaam. Bij Brouwerij De Legende zitten ze met de handen in het haar. "Het is onbegrijpelijk. Het is heel moeilijk voor ons om hiermee om te gaan. Dat ze ons na twee jaar nog onderuit kunnen halen, valt moeilijk te vatten", vertelt Eddy Leyssens.





Nieuwe naam

Hij vindt dat ondernemers de garantie moeten krijgen dat als ze een naam registreren dat ze die ook mogen gebruiken. Toch lijkt het er op dat de brouwerij zich zal moeten neerleggen bij de uitspraak en zich zal moeten toespitsen op het vinden van een nieuwe naam. Al zal dat niet gemakkelijk zijn. "De Legende is een naam die perfect bij ons concept past. We hebben nog één optie die de lading ongeveer dekt maar die houden we nog even voor onszelf."





Door de uitspraak blijft de brouwerij ook met een financiële kater achter. "We hebben tienduizenden euro's geïnvesteerd in de lay-out. Dat is allemaal weggesmeten geld. We zijn vroeger nog speciaal naar die brasserie gereden om te kijken of we tot een akkoord konden komen maar daar hadden ze geen oren naar." (ADA)