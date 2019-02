Brent Vanhentenryk is eerste werknemer duaal leren Alfons Schryvers

04 februari 2019

Samen met het Provinciaal Centrum Leren en Werken “De Masten”, aan de Kapelsestraat, start de gemeente Kapellen een traject duaal leren. In dit traject combineren de deelnemers een opleiding met het beroepsleven. Kapellenaar Brent Vanhenteryk (21) is de eerste leerling die maandag aan de slag ging als medewerker groen- en tuinaanleg bij de gemeentelijke groendienst. Om de samenwerking te officialiseren werd een overeenkomst ondertekend tussen het Kapelse gemeentebestuur, “De Masten” en de betrokken leerling. Brent zal per week 23 uur werken voor de gemeente en 15 uur les volgen. Het systeem werd opgestart om zowel jongeren als volwassenen, via een alternatief opleidingstraject, alsnog een attest, certificaat of zelfs een diploma van secundair onderwijs te laten behalen. Deeltijds onderwijs (duaal leren & werken) aanbieden in de Noorderkempen past volledig in de visie van het provinciaal onderwijs Antwerpen dat zich vooral richt op knelpuntberoepen. “We hebben het leren kennen tijdens een bezoek aan De Masten waar we wilden onderhandelen om er een ruimte te huren. Van het een kwam het andere en nu gaat de eerste werknemer bij ons aan de slag. Het is een win-win situatie voor beiden” zegt burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld). Bedoeling is dat later dit jaar een tweede leerling aan de slag gaat bij het Kapelse gemeentebestuur.