Brandweer heeft druk jaar achter de rug 27 januari 2018

De Kapelse brandweer kreeg vorig jaar 538 oproepen. Daarmee is voor het eerst in de geschiedenis van de brandweer het getal 500 overschreden. Van alle oproepen, binnen de zone Kapellen en Stabroek, hadden er 91 betrekking op brand. Opvallend is dat er 291 oproepen in verband stonden met een technische interventie.





De toename aan technische interventies is volgens korpsoverste Bruno Weyers een fenomeen dat zich overal voordoet. "Dit wil zeggen dat we de opleiding van onze manschappen moeten aanpassen van louter brand naar een betere technische kennis." De technische interventies van de brandweer hadden betrekking op ondermeer; het openen van deuren, wespenverdelging, stormschade, wateroverlast en gevaarlijke dieren.





In de toekomst staat de korpsoverste ook voor een belangrijke andere uitdaging. "Vandaag is meer dan de helft van ons korps ouder dan 50 en daarom is een verjonging een prioriteit. Momenteel volgen zes kandidaten hun opleiding en binnenkort komen daar nog acht anderen bij."





De brandladder van de brandweer werd 43 ingezet en bewijst daarmee haar nut. In de meeste gevallen was dat om, op vraag van een ziekenwagen, personen te evacueren uit hun woning. De brandweer vraagt aan de inwoners van de zone om voorzichtig om te springen met hun alarminstallatie. Vorig jaar werden immers 58 oproepen verwerkt die betrekking hadden op een vals of loos alarm. (FSE)