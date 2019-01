Brandweer brengt hulde aan trouwe manschappen Alfons Schryvers

21 januari 2019

De Kapelse brandweer heeft afscheid genomen van sergeant majoor Guido Verwimp. Na bijna 35 jaar zeer actieve dienst nam Guido afscheid als operationeel lid van de Kapelse brandweer. Als aandenken mocht hij zijn brandweerhelm mee naar huis nemen. Het korps maakte van zijn afscheid gebruik om andere collega’s in de bloemetjes te zetten vanwege hun ongebreidelde inzet als hulpverlener bij de brandweer. Patrick Hoegaerts, Armand Beyers, Danny Calluy en Roger de Zitter kregen de Burgerlijke medaille 1ste klas vanwege 35 jaar dienst. Adjudant Paul Beyers wisselde zijn blauwe vrijwilligersdriehoek op zijn uniform voor een rode en werd beroepsadjudant via professionalisering. Mario Mewissen detacheerde vanuit de civiele bescherming tot beroepsbrandweerman in Kapellen. Mario onderhoud voortaan de rode vrachtwagens in Kapellen in plaats van de blauwe in Brasschaat.