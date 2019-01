Brandweer beleefde uitzonderlijk druk jaar Alfons Schryvers

21 januari 2019

Met 790 interventies heeft de Kapelse brandweer een record jaar achter de rug. Tijdens de storm van 18 januari werden, verspreid over 2 dagen, 125 oproepen afgewerkt.

Een grootschalige interventie was nodig tijdens de industriebrand bij de firma J-Tec, op 28 mei, waarbij zelfs een deel van het zonaal tankwagentransport werd opgestart. Andere belangrijke interventies waren de uitslaande woningbrand, met grote schade, in de Lijsterbeslaan op 11 juni en de zware nachtelijke dakbrand in het domein De Willaard op 20 september. Het droge voorjaar zorgde dan weer voor meer dan 800 aanvragen voor wespenverdelging. Naast de interventies werd er door de pompiers ook flink wat geoefend. Gezamenlijk presteerde het korps bijna 5.000 oefenuren. De brandweermannen werden getraind in incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en leerden om zichzelf of hun collega’s te redden. Bovendien kwam er een specialisatie in het toedienen van de eerste zorgen aan slachtoffers na terreuraanslagen of grote rampen. Er werd ook geïnvesteerd in een nieuwe bostankwagen met een prijskaartje van 270.000 euro en is er een nieuwe terreinwagen 4x4 op komst die 59.000 euro zal kosten. In 2019 bedraagt de Kapelse gemeentelijke toelage aan Brandweer Zone Rans 861.671 euro of 32 euro per inwoner. Ter vergelijking, politiehulp kost in Kapellen per inwoner bijna 120 euro.