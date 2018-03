Bouw polyvalente zaal uitgesteld 22 maart 2018

De bouw van de nieuwe polyvalente zaal, op het Marktplein in Kapellen, zou normaal eind maart starten, maar dat startschot is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Eerder was een bouwvergunning voor het project afgeleverd, maar één persoon diende een beroep in bij de bestendigde deputatie. Het is nu aan de provincie Antwerpen om dat beroep tegen de bouwvergunning binnen maximaal 105 dagen te behandelen. Op het Marktplein start op 26 maart al wel een archeologisch vooronderzoek, in opdracht van de Vlaamse administratie. Zo'n archeologisch onderzoek is wettelijk verplicht bij grote werken, in casu de plannen voor de nieuwe zaal, en staat los van de bouwvergunning voor de eigenlijke werken. (FSE)