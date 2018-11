Bouw nieuwe feestzaal verloopt volgens planning Redactie

07 november 2018

11u30 0

De bouw van de polyvalente zaal, op het Marktplein in Kapellen, verloopt volgens plan zodat de zaal in september volgend jaar haar eerste bezoekers kan ontvangen. De bouw van nieuwe appartementen, op de zijkant het Marktplein, start begin volgend jaar en duurt tot eind 2020. De wekelijkse markt blijft die hele periode plaatsvinden op het Marktplein.

In het kader van de dorpsvernieuwing op sites Bruggeske, Marktplein en Antwerpsesteenweg 130 startte de bouw van de nieuwe polyvalente zaal op het Marktplein. Via een webcam kan de bouw live gevolgd worden op de gemeentelijke website. “Na enkele maanden vertraging, door een beroep tegen de bouwvergunning, zitten we terug op schema” zegt schepen voor openbare werken Koen Helsen (Open Vld). “De polyvalente zaal, met zijn cirkelvormige gevel, moet uitgroeien tot een ankerpunt in Kapellen. In de grote, of de kleine zaal, kunnen bezoekers terecht voor ontelbare voorstellingen en andere festiviteiten. Naast de twee polyvalente zalen is er nog een ruime foyer met zicht op het Marktplein. Daar kan je iets drinken voor of na een voorstelling, maar ook op andere momenten. Bij mooier weer kan er buiten een terras worden opgesteld. Naast een aparte ingang voor de kleinere zaal vind je op het gelijkvloers ook een vestiaire, een keuken, de artiestenruimte en een apart sanitair voor beide zalen. De zaal zal zo’n 160 keer per jaar gebruikt worden voor theater- en filmvoorstellingen, tentoonstellingen en andere activiteiten. Binnenin wordt gewerkt met verschillende betonsoorten en hout en aan de buitenzijde komen leitjes. De wekelijkse donderdagmarkt blijft op het Marktplein. Daar is ook nog voldoende plaats voor circussen, de opendeurdag van de brandweer en andere bekende evenementen”.

Afbraak Biz

Op termijn zal de zaal Den Biz, aan de Eikendreef, afgebroken worden. “Dat doen we pas vanaf het moment dat de toegang voor bezoekers er niet meer veilig is door de aanpalende bouwwerken” zegt Koen Helsen. “Den Biz zal vervangen worden door een park tussen de Bevrijdingslei en de nieuwe polyvalente zaal. Ook het Marktplein zal een groene long worden. De site wordt met platanen, zomereiken, tulpenbomen, valse christusdoorn, bodembedekkers en heesters omgetoverd tot een groene omgeving. Vanuit de Bevrijdingslei wandel je zo door het groen naar het nieuwe Marktplein. Dat plein en de zone rond de polyvalente zaal wordt verhard in beton en grijze kleiklinkers. Een ideale verharding voor parkeren en evenementen. Het nieuwe Marktplein telt bovengronds 145 parkeerplaatsen, waarvan 7 voor mindervaliden. Of, een stijging met 43 parkeervakken ten opzichte van vandaag. Daarnaast komen er voldoende fietsstaanplaatsen”. Begin volgende jaar start de bouw van appartementen aan de zijkant van het Marktplein. Er komt een woonblok verdeelt over 4 bouwlagen goed voor 52 private appartementen met 1 of 2 slaapkamers en 78 ondergronds parkeerplaatsen voor de bewoners. Deze woongelegenheden zijn klaar eind 2020.