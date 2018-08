Bouw nieuwe feestzaal is gestart 10 augustus 2018

02u38 0 Kapellen Met het plaatsen van werfketen is de bouw van de nieuwe polyvalente zaal op het Marktplein in Kapellen gestart. De eigenlijke werken beginnen met het uitgraven van de bouwput, nodig voor de latere fundering van het gebouw. Als alles volgens plan verloopt, neemt Kapellen het nieuwe complex eind 2019 in gebruik.

De bouw van de nieuwe feestzaal, in het kader van het ontwikkelingsproject voor Kapellen-centrum, had normaal al eind maart moeten starten, maar de werken werden uitgesteld omdat iemand beroep tegen de bouwvergunning indiende. Ondertussen werd dat beroep niet ingewilligd door de bestendigde deputatie. De polyvalente zaal wordt een cirkelvormig gebouw met veel glaspartijen. Het gaat om een foyer en twee zalen: een grote voor festiviteiten tot maximum 700 personen en een kleinere tot 100 personen. De twee zalen zullen volledig autonoom te gebruiken zijn, maar samen kan ook. Het complex wordt het neusje van de zalm op het vlak van uitstraling, toegankelijkheid, duurzaamheid, verwarming, koeling en theatertechnieken. Aan de kant van de Bevrijdingslei komt een nieuw park. Verder wordt er voldoende parkeergelegenheid voorzien. Binnenkort zijn de bouwwerken ook 24 op 24 live te volgen via een webcam op de gemeentelijke website. Na de bouwwerken blijft er nog voldoende plaats voor de donderdagmarkt, de kermis en circussen. (FSE)