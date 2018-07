Boogschutters organiseren provinciale kampioenschappen 24 juli 2018

Op de terreinen van Noorse, aan de Frans De Peuterstraat, vond het provinciaal kampioenschap boogschieten plaats. Verdeeld over verschillende categorieën namen 72 schutters deel. De leeftijd van de deelnemers schommelde tussen 10 en 75 jaar. Het kampioenschap was een organisatie van USK Kapellen. Voor de organisatie kon het bestuur rekenen op bijna twintig vrijwilligers. In totaal werden 35 medailles uitgereikt, evenals enkele bekers. Die bekers waren voor de vereniging met het meest aanwezige schutters en de vereniging met de meeste jonge schutters.





(FSE)