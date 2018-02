Bistro de Pastorie weer open ZAAK DRAAIT OP MENSEN MET BEPERKING EN STUDENTEN FONS SCHRYVERS

09 februari 2018

02u39 129 Kapellen Bistro 'De Pastorie' aan de Dorpsstraat in Kapellen heeft na enkele maanden leegstand een nieuwe uitbater. Kris Boiy (41) komt met een totaal nieuw concept. Overdag worden klanten bediend door mensen met een beperking en 's avonds wordt de zaak een verzamelplaats voor liefhebbers van de meest uiteenlopende artisanale bieren. Dan zal De Pastorie volledig draaien op studenten.

De nieuwe zaakvoerder van De Pastorie is geen onbekende in Kapellen. Naast uitbater van krantenwinkel Blauwhof is Kris ook medezaakvoerder van eetcafé Point Final naast het gemeentelijk zwembad. "De toplocatie van de Pastorie is ideaal om verder gezet te worden. Het sluit nauw aan bij het cultureel centrum en was jarenlang een bekende zaak met een vast cliënteel", zegt Kris.





"Bedoeling is te starten met een totaal nieuwe aanpak. Na 16 uur zal De Pastorie een gewone bistro zijn met keuze uit 50 verschillende soorten bier. Onze voorkeur gaat uit naar streekbieren waaronder het champagnebier Dame Jeanne van een Brasschaatse brouwer. Andere artisanale brouwers kunnen steeds contact nemen om hun bieren te promoten. Op termijn moeten we uitgroeien tot bistro met de meest verschillende soorten bier." Naast bier wordt snel ingespeeld op nieuwe trends zoals alcoholvrije bieren. Daarom serveert de zaak ook biologische limonades van Proviant.





Afruimen

Overdag, tussen 10 en 16 uur, zullen personen met een beperking de zaak mee helpen draaien. "Veel van deze mensen zijn op zoek naar een zinnige dagbesteding en kunnen meer dan sommige mensen denken. Bedoeling is te starten met vier personen met een beperking. Zij kunnen instaan voor de afwas, het afruimen van tafels en indien mogelijk zelfs klanten bedienen. Het afrekenen zal altijd gebeuren aan de toog."





Kris Boiy voert momenteel besprekingen met potentiële kandidaten met een beperking die overdag willen werken maar om het personeelsbestand aan te vullen zijn meer kandidaten nodig. "In de zaak is plaats voor ongeveer 50 klanten maar bij goed weer komt daar het terras bij. Dat is op zijn beurt goed voor nog eens 70 klanten. Daarom moet de personeelspool ruimer zijn dan vier personen met een beperking. Alle toekomstige werknemers, met een beperking, krijgen ter plaatse een opleiding over de taak die hen te wachten staat en moeten bereid zijn om tijdens de weekdagen, van 10 tot 16 uur te werken. Kandidaten die willen in aanmerking komen, moeten mensen zijn met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), een persoonsvolgende financiering (PVF) of rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)." Personen die aan deze voorwaarden voldoen kunnen zich kandidaat stellen via mail buitengewoon-depastorie@outlook.com. De Pastorie is vanaf deze week elke dag open.