Binnenkijken bij kunstenaars op Open Atelierroute 23 maart 2018

In Kapellen wordt zondag 22 april de Open Atelierroute georganiseerd. Met de fiets ontdek je die dag een aantal Kapelse kunstenaars die graag de deuren van hun atelier openzetten. Die dag kan je een gratis infobrochure ophalen in de gemeentelijke bibliotheek en op ontdekking gaan. Er zijn 13 ateliers te bezichtigen tussen 11 en 17 uur. De bib zet dan ook, samen met Sint-Lucas, de kunsttoren in de kijker. De kunsttoren staat beneden in de bib en zit vol uiteenlopende kunstwerken. Liefhebbers kunnen er een kunstwerk drie maanden lang ontlenen voor 15 euro. Ben je nadien weg van het kunstwerk, dan kan je het, in overleg met de kunstenaar, eventueel aankopen. Kunstuitleen is een samenwerking tussen Sint Lucas en de bib. (FSE)