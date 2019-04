BIN Vredenburg opgericht Alfons Schryvers

17 april 2019

Het Kapelse college verleende toelating om een nieuw Buurtinformatie Netwerk (BIN) op te richten. Met name BIN Vredenburg. Deze BIN zal instaan voor de Berkenlaan, Epicealaan, Dennenlaan, Van Vredenburchlaan, Rode Kruislaan, Sparrenlaan, Meidoornlaan, Kardinaal Cardijnplein en de Haagdoornlaan. De gemeente Kapellen zorgt voor de standaard ondersteuning. Dit houdt in: het ter beschikking stellen van lokalen voor vergaderingen in het kader van de BIN-werking, het dragen van de kosten van het BIN-netwerk, de aankoop van BIN stickers en 50 euro voor het opvangen van kleine en opstartkosten.