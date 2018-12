BIN Bomenwijk kan van start Alfons Schryvers

18 december 2018

12u23 0

Het Kapelse schepencollege keurde de oprichting goed van het buurtinformatienetwerk (BIN) “Bomenwijk”. Deze BIN omvat de straten: Marktplein, Eikendreef, Zandstraat, Hoevensebaan tot aan de gemeentegrens Stabroek/Hoevenen, Binnenweg, Albertdreef tot Essenhoutstraat, Essenhoutstraat tot aan de gemeentegrens, Palmstraat volledig tot aan de Frans de Peuterstraat, Frans de Peuterstraat tot aan de Acaciadreef (spoorweg), Acaciadreef, Eikendreef tot aan het Markplein met eventueel inbegrepen de Zilverlindendreef tot aan de Antwerpsesteenweg. In totaal gaat het om 110 gezinnen. Het protocol van oprichting werd ondertekend door coördinator Wilfried Van Wesenbeeck die wordt bijgestaan door zijn buur Lucien Van Beylen, oud-hoofdcommissaris bij de Antwerpse politie. Ook burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld), gemeentesecretaris Sofie Claes en gemandateerd politiebeambte Gert Verstraete ondertekenden het oprichtingsdocument. Bedoeling van de gemeente is om te komen tot twintigtal BIN’s zodat heel de gemeente, en ook de drie kmo-zones, worden bewaakt door burgers die in onderling contact staan en communiceren met de politie.